Autoridades reportan control de incendio en Vidriera del Potosí

El incendio registrado la tarde de este viernes en la empresa Industria Vidriera del Potosí, ubicada sobre el Eje 132 de la Zona Industrial, fue controlado por corporaciones de emergencia, según informaron autoridades estatales.

En la atención del siniestro participaron Bomberos, Protección Civil Estatal, Guardia Civil Estatal, así como autoridades municipales de la capital y Villa de Pozos, además de brigadas internas de la empresa.

De acuerdo con la información oficial, se evacuó de manera preventiva a unas 200 personas, sin que se reporten lesionados ni víctimas. La evacuación se realizó bajo protocolos de seguridad y sin incidentes.

Aunque el fuego ya fue controlado, las autoridades mantienen presencia en la zona para labores de revisión y mitigación de riesgos, por lo que se pidió a la población evitar el área.

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Hasta ahora, no se han precisado las causas del incendio.