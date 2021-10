Avalan diputados licencias de conducir sin costo y permanentes

Con 26 votos a favor, el Pleno del Congreso del Estado, aprobó hoy la iniciativa de gratuidad en el otorgamiento de las licencias de conducir en la entidad potosina para automovilista, chofer de servicio particular y conductor de motocicleta o motoneta con residencia acreditada, cuya vigencia será permanente.

El planteamiento presentado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, entrará en vigor una vez publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE).

Esto es así, al reformarse el artículo 66 en sus fracciones, I las letras a, b, y d, y IV; y adicionarse, al artículo 66 en su fracción I párrafo último, la fracción I BIS, y la fracción V de la Ley de Hacienda para el Estado; y derogó el artículo 12 de la Ley de Ingresos del Estado de San Luis Potosí, para el Ejercicio Fiscal 2021. El beneficio no aplicará para chofer de servicio público, precisa el dictamen aprobado.

Previo a la votación, Juan Francisco Aguilar Hernández, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), anunció que hoy el Grupo Parlamentario panista presentará una iniciativa, para que las licencias en el transporte público también tengan tasa cero.

Por ello, el también dirigente estatal exhortó a la Comisión de Hacienda del Estado, darle la misma agilidad a su propuesta, es decir, desahogarla en una semana como sucedió con la moción de Gallardo Cardona.

A su vez, Gabriela Martínez Lárraga, diputada de Redes Sociales Progresistas (RSP), advirtió que la modificación "populista" sí tendrá un impacto en las arcas estatales, pues no se hizo un valoración técnica y fiscal, incluso no se facilitó un documento de impacto económico.

En contraste, José Luis Fernández Martínez y Roberto Ulises Mendoza Padrón del PVEM, Edmundo Azael Torrescano Medina del PRI y René Oyervide Ibarra del PT, defendieron la iniciativa al sostener que las familias potosinas de menores ingresos económicos resultarán beneficiados.

El colegiado dispuso que, cuando se trate de reposición de licencias o permisos, se deberá pagar 12 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente,es decir mil 075.44 pesos en la actualidad.

Sin embargo, exenta del pago de la reposición de la licencia permanente cuando la persona que acredite el robo de la misma, con la denuncia ratificada correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

Además, si existe pérdida ocasionada por desastres naturales, estos siempre y cuando hayan sido emitidos por la autoridad mediante la declaratoria de desastres naturales correspondiente.