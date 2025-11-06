logo pulso
Avanza al 13.5% en vacunación contra la influenza

Equivale a 111 mil 555 dosis aplicadas en la campaña invernal 2025-2026

Por Samuel Moreno

Noviembre 06, 2025 02:22 p.m.
Avanza al 13.5% en vacunación contra la influenza

La jornada de vacunación contra la influenza avanza en San Luis Potosí con un 13.5 por ciento de cobertura, lo que equivale a 111 mil 555 dosis aplicadas en todo el estado, informó la Secretaría de Salud. La meta establecida para la temporada invernal 2025–2026 es alcanzar las 824 mil 760 vacunas en coordinación con las distintas instituciones del sector salud como el IMSS, ISSSTE, SEDENA, PEMEX e IMSS Bienestar.

La campaña comenzó el pasado 13 de octubre y se extenderá hasta el 3 de abril de 2026, como parte del esfuerzo nacional para disminuir los riesgos de enfermedades respiratorias durante los meses de frío. Además del biológico contra la influenza, también se aplican vacunas contra COVID-19 y neumococo para fortalecer la inmunización de los grupos más vulnerables. En este sentido, la meta estatal para COVID-19 es de 246 mil 258 dosis, mientras que para neumococo asciende a 134 mil 160 vacunas.

Las autoridades sanitarias recordaron que la vacuna está dirigida a niñas y niños menores de cinco años, personas mayores de 60, mujeres embarazadas, personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, obesidad o afecciones respiratorias. Subrayaron que el servicio es gratuito y puede solicitarse en cualquier unidad médica del estado, sin importar la institución a la que se esté afiliado.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a no esperar a que bajen las temperaturas para acudir a vacunarse, ya que los casos de influenza y otras infecciones respiratorias suelen incrementarse desde diciembre. Cumplir con la meta de aplicación, enfatizó, será esencial para reducir complicaciones graves y hospitalizaciones durante el próximo invierno.

