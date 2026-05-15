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Avanza el programa Centro Histórico,Corazón de San Luis

El alcalde Enrique Galindo arranca la transformación integral de la Plaza de Armas

Por Redacción

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
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Avanza el programa Centro Histórico,Corazón de San Luis

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos embellecerá aún más la Plaza de Armas, uno de los espacios más emblemáticos y simbólicos de la ciudad, con una intervención integral bajo el programa "Centro Histórico, Corazón de San Luis", que está en sus primeros días. 

El Presidente Municipal indicó que se busca la mejora constante de esta zona, con renovación de cantera, nuevo césped, plantas de ornato, iluminación escénica y la rehabilitación de las fuentes.

Frente al Palacio Municipal y la Catedral, donde diariamente convergen comerciantes, turistas y familias, comenzaron las labores de renovación que le darán nueva vida a la Plaza de Armas.

El proyecto contempla además la plantación de más de 2 mil 700 especies de ornato, mantenimiento permanente a cargo de personal de Parques y Jardines y una intervención especial en el quiosco, cuya estructura y piso serán rehabilitados como parte de una recuperación estética y funcional.

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Durante el arranque de las actividades, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, acompañado de su gabinete, de Mónica Heredia, la Presidenta de la organización Nuestro Centro, además de ciudadanas y ciudadanos, plantó simbólicamente una magnolia, acción que representó el renacimiento del Centro Histórico. 

"Vamos a entrar de lleno a este sitio histórico, será una transformación nunca antes vista; queremos generar una cultura de cuidado, protección, de querer y de amor al Centro Histórico", expresó el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos.

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