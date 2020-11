Avanza en comisión la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, aprobaron por unanimidad expedir la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de San Luis Potosí.

De esta manera se abroga la Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo del Estado de San Luis Potosí, para que, con la nueva Ley exista una protección de personas defensoras de los derechos humanos y por la otra parte, la defensa al ejercicio del periodismo y libertad de expresión.

La presidenta de la comisión, diputada Sonia Mendoza Díaz señaló que "esta Ley pretende extender la protección no solamente para las personas periodistas, sino también para las defensoras de derechos humanos, no obstante, en el ejercicio de este derecho, muchas de las personas defensoras como las que ejercen el periodismo nos vemos en riesgo constante tanto en lo particular como también colocan en riesgo a sus familias".

"Este parámetro normativo debe de proteger a los individuos desde la práctica de defensa en el ejercicio de la actividad, además tiene que hacerse extensiva la protección a las familias de éstos".

Añadió Mendoza Díaz que "habrá ocasiones que se requieran ciertos testimonios para probar un hecho, sea en el mecanismo jurisdiccional como en el cuasi-jurisdiccional, en torno a la práctica del periodismo y de defensa y protección de los derechos humanos, es así que, también debe de ampliarse la protección de esta normativa a quienes sean llamados o que voluntariamente deseen dar su testimonio".

La Ley incluye a las Personas Defensoras de Derechos Humanos junto con Periodistas en un marco legal adecuado para su protección, a semejanza del modelo federal y propone fortalecer las medidas de protección, articular la coordinación entre el Estado y el Mecanismo Federal.

Establece transformar el Comité Estatal de Protección al Periodismo, en Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y se crea la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como la instancia encargada de realizar las funciones de monitoreo de riesgos y agresiones, de enlace directo con el Mecanismo Nacional y de reacción inmediata