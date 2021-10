Avanza en comisión legislativa iniciativa de placas vehiculares gratuitas

Por unanimidad y con reservas, en reunión de la Comisión de Hacienda del Estado del Poder Legislativo, fue votado procedente hoy el dictamen de la iniciativa de placas vehiculares gratuitas, presentada por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

En la dictaminadora, se añadió a la propuesta original del mandatario estatal, la exención según el monto valor-factura de las unidades vehiculares, para que los vehículos de menos de 500 mil pesos sí queden exentos, tomando en cuenta la depreciación al momento del pago, lo cual se mantiene en discusión.

Por ese motivo, el diputado secretario Héctor Mauricio Ramírez Konishi, presentó un voto particular, porque el criterio es discriminatorio para los propietarios de automotores con precio superior, y ello podría derivar en la impugnación de la moción.

El planteamiento aprobado consiste en la exención del cobro de placas, tarjeta de circulación y engomado de los vehículos particulares, precisaron los diputados.

Al respecto, Ramírez Konishi reportó que la Secretaría de Finanzas (Sefin) informó que en el último trimestre la entidad dejará de percibir entre 90 a 100 millones de pesos, los cuales se compensarán con otras estrategias de recaudación e incentivos de pago que suman casi 260 millones de pesos.

"La iniciativa no llegó con ese criterio. Fue una situación que surge en la misma Comisión, en la cual los mismos diputados propusieron que se haga esa diferenciación y se vio como factible hacerlo de esa manera (...) queda aprobado por unanimidad en el entendido, que se va a hacer este voto particular para aclarar este tema", explicó.

Entrevistado por separado, Roberto Ulises Mendoza Padrón, presidente de la Comisión, estimó que el asunto puede ser votado y en su caso aprobado, en los próximos 15 días, una vez atendido todas las observaciones.