Avanza la obra de planta tratadora en Villa Hidalgo

La construcción es resultado de una planeación técnica y de la supervisión, señala CEA

Por Samuel Moreno

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Avanza la obra de planta tratadora en Villa Hidalgo

De acuerdo con información de la Comisión Estatal del Agua (CEA), la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que se construye en el municipio de Villa Hidalgo registra un avance significativo, como parte de las acciones de seguimiento que el Gobierno del Estado mantiene sobre obras estratégicas en el interior de la entidad.

La CEA indicó que este proyecto forma parte de la estrategia estatal para fortalecer la infraestructura de saneamiento y atender rezagos históricos en municipios que carecían de instalaciones adecuadas para el manejo de aguas residuales, en línea con la 

instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de priorizar obras con impacto social.

El organismo estatal señaló que la ejecución de la planta permitirá mejorar las condiciones ambientales y de salud pública, al reducir la contaminación de cuerpos de agua y generar 

beneficios directos para la población de Villa Hidalgo y comunidades cercanas.

Asimismo, destacó que el avance de la obra es resultado de una planeación técnica y de la supervisión permanente, lo que busca garantizar su correcta operación una vez que entre en funcionamiento.

Finalmente, la CEA reiteró que durante 2026 continuará el seguimiento puntual a proyectos de saneamiento en distintos municipios del estado, con el objetivo de consolidar infraestructura que contribuya al desarrollo sostenible y a una mejor calidad de vida para las y los potosinos.

