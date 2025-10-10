Avanza plan de modernización de parquímetros: EGC

logo pulso
Daños en seis autos por choques en bulevar Río Santiago

Por Rolando Morales

Octubre 10, 2025 01:53 p.m.
Foto: Citlally Montaño/Pulso

Foto: Citlally Montaño/Pulso

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que el Ayuntamiento trabaja en aclarar las observaciones hechas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) sobre el sistema de parquímetros, al tiempo que anunció un proyecto para modernizar este servicio en 2026.

"Somos el ayuntamiento que más recursos ejerce y recauda de manera propia, por eso somos más observados y vigilados, y eso me da gusto", expresó el edil. Aseguró que su administración tiene la capacidad de responder y aclarar cualquier señalamiento del organismo fiscalizador.

Galindo reconoció que el sistema actual de parquímetros "es una tecnología sumamente vieja" que lleva más de 14 años sin modernizarse, por lo que consideró necesario actualizarlo.

El alcalde adelantó que ya se cuenta con estudios para implementar un nuevo modelo que no implique costos elevados para el municipio.

Finalmente, Galindo subrayó que el objetivo principal de la actualización es "reordenar y dar movilidad al Centro Histórico" sin recurrir a concesiones de largo plazo

