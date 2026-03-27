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Avanza reforma para incluir economía regenerativa en ley estatal

Buscan dar incentivos a proyectos ambientales

Por Redacción

Marzo 27, 2026 02:53 p.m.
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Avanza reforma para incluir economía regenerativa en ley estatal

La Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado aprobó un dictamen para reformar la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad, con el fin de incorporar el concepto de economía regenerativa.

La presidenta de la comisión, Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, explicó que la propuesta busca que el desarrollo económico no solo mitigue impactos ambientales, sino que genere beneficios directos al entorno natural y social.

Entre los proyectos que podrían ser considerados bajo este modelo destacan acciones de reforestación, saneamiento de ríos, recuperación de suelos, infraestructura verde y reconversión energética hacia tecnologías limpias.

La legisladora señaló que la reforma, impulsada por el diputado Luis Fernando Gámez Macías, pretende cambiar el enfoque actual hacia uno que promueva la regeneración ambiental.

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Además, plantea que los proyectos con impacto positivo podrían acceder a incentivos fiscales, apoyos financieros o reconocimiento institucional.

El dictamen será turnado al pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí para su votación.

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