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Avanzan los preparativos para las grandes obras

La secretaria general dialoga con vecinos del Saucito

Por Rolando Morales

Abril 13, 2026 03:00 a.m.
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Avanzan los preparativos para las grandes obras

El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que el gobierno municipal ya inició los procesos para arrancar las llamadas "grandes obras", las cuales actualmente se encuentran en etapa de preparación y diálogo con la ciudadanía.

En breve comentario detalló que, como parte de estos trabajos previos, se mantiene una consulta con habitantes de la zona de El Saucito, donde la nueva titular de la Secretaría General, Ángeles Rodríguez, sostiene acercamientos directos con vecinos para escuchar sus planteamientos.

De manera paralela, indicó que el área de Obras Públicas avanza en la integración de los procesos de licitación necesarios para ejecutar los proyectos, aunque aclaró que por el momento no se cuenta con fechas específicas para el arranque de cada obra.

El edil señaló que, pese a ello, los proyectos ya se encuentran en curso y forman parte de la planeación activa de la administración municipal.

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