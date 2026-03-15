Ayto de SLP busca regular comercio informal previo a Semana Santa

Ante el crecimiento del comercio informal en la capital potosina, el Ayuntamiento ha sostenido reuniones con líderes de vendedores ambulantes para impulsar su regularización y mantener el orden en el primer cuadro de la ciudad, particularmente de cara al incremento de visitantes durante la próxima temporada de Semana Santa.

Así lo informó el regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Cabildo capitalino y presidente de la Comisión de Comercio, Anuncios y Espectáculos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eikoo Koasicha Hipólito, quien reconoció que el fenómeno del comercio informal representa un tema complejo que requiere equilibrio entre el derecho al trabajo y el orden en la vía pública.

El edil señaló que desde la comisión se han impulsado diversas mesas de diálogo con representantes del comercio ambulante para buscar mecanismos que permitan su regularización, sin afectar su actividad económica.

"Es un tema muy complejo, sobre todo con el comercio informal, puesto que también debemos atender esa libertad de poder ellos tener el derecho al trabajo y brindarles todas las facilidades", expresó.

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No obstante, puntualizó que el gobierno municipal mantiene como prioridad respaldar al comercio establecido, al tratarse de negocios que cumplen con obligaciones fiscales y gastos operativos.

"Se le da prioridad al comercio establecido, que sí paga impuestos, que sí paga una renta, y desde luego el Ayuntamiento tiene conciencia plena de eso", afirmó.

Koasicha Hipólito indicó que, rumbo al periodo vacacional de Semana Santa, se reforzarán las acciones de diálogo y ordenamiento para evitar un crecimiento descontrolado del ambulantaje en el Centro Histórico.

Detalló que recientemente también se han realizado acciones de reubicación en algunos puntos tradicionales de venta informal, como la Plaza Ponciano Arriaga, zona conocida popularmente como el área de los "guaracheros".

"Se han estado teniendo pláticas con los líderes del comercio informal para poder regularlo. En días pasados se han estado reubicando algunas plazas y se trabaja para que haya conciencia de que tienen que reubicarse, sin menoscabar su economía", concluyó.