Ayuntamiento capitalino ha detectado 15 tiraderos clandestinos

El Gobierno de esta Capital mantiene la coordinación con dependencias estatales en materia ambiental, por lo que continúan las acciones para evitar la proliferación de espacios en los que se disponen desechos sin autorización alguna.

En estas acciones, se mantiene el trabajo conjunto entre la Dirección de Gestión Ecológica Municipal y la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental – SEGAM-, la que es la autoridad encargada de los procedimientos cuando se detectan los también llamados tiraderos clandestinos.

En lo que va de este trienio, la dependencia capitalina ha recibido más de 15 reportes de espacios en los que se denuncia la presencia de sitios en donde se tira basura sin contar con la infraestructura adecuada para ello, por lo que se ha dado vista a la SEGAM, para que inicie lo que indica la ley.

El titular de Gestión Ecológica del Ayuntamiento, Israel Esparza Rodríguez, detalló que debido al trabajo de supervisión por la mancha urbana, no se ha tenido un incremento en el número de tiraderos de esas características.

"Los que detectamos desde el inicio de la administración, se le avisó a la SEGAM y tenemos conocimiento que tomó cartas en este asunto. Pero en lo que va de este 2020, no hay registro o denuncias de otros que estén en operaciones sin los permisos respectivos".

Añadió que debido a la contingencia sanitaria, hasta el momento, las dependencias no han aplicado sanciones a recolectores particulares de desechos domésticos por usar espacios no autorizados o por no acatar las medidas y exigencias del servicio, pero siguen las supervisiones por la pandemia que se mantiene.