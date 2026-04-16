Ayuntamiento de la capital subastará más de 8 mil artículos

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, puso en marcha un proceso para deshacerse de miles de bienes en desuso a través de una subasta pública, en la que se incluye desde mobiliario hasta vehículos considerados ya como chatarra.

De acuerdo con la Gaceta Municipal publicada este 15 de abril, el lote que será puesto a la venta está conformado por 8 mil 976 artículos diversos, 244 vehículos entre automóviles, camiones, grúas y camionetas, además de 70 motocicletas y otros accesorios. Todo el conjunto será vendido como una sola partida y esta catalogado como material destinado a reciclaje.

El precio base para participar en la subasta es de poco más de 1.9 millones de pesos, cantidad que fue determinada por un peritaje sobre el valor de estos bienes.

El proceso arranca con el registro de interesados entre el 15 y el 17 de abril, con un costo de inscripción equivalente a 25 UMAS, y contempla varias etapas obligatorias, como la inspección física de los bienes programada para el 21 y 22 de abril y una junta de aclaraciones el 28 de abril.

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La subasta y apertura de propuestas están previstas para el 30 de abril. A partir de ahí, quien resulte ganador tendrá un plazo de tres días hábiles para cubrir el monto ofertado y hasta finales

de mayo para retirar todos los bienes adquiridos.

Uno de los puntos clave del proceso es que el comprador deberá hacerse cargo no solo del traslado, sino también de la destrucción de partes identificables, como chasises de vehículos o logotipos oficiales, con el fin de evitar un uso indebido posterior.

El procedimiento será supervisado por un comité integrado por distintas áreas del gobierno municipal, mientras que la Contraloría participará como órgano de vigilancia para garantizar que la subasta se realice conforme a la normativa y sin irregularidades.