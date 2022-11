Ayuntamiento de SGS se opone a incremento en tarifa de agua

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., noviembre 4 (EL UNIVERSAL).- Leonor Noyola Cervantes, presidenta municipal de Soledad de Graciano Sánchez, aseguró que se opondría ante una solicitud de incremento en las cuotas por agua potable y saneamiento del Interapas para el 2023.

La declaración de la edil de soledad, se da luego de que el presidente de la Junta de Gobierno del Interapas, Enrique Galindo Ceballos informara que propondrá ante el Congreso del Estado un incremento a las tarifas de agua del Interapas, debido a que con la inflación se deben realizar ajustes.

Incremento que se estipularía por cerca de un 29 % porcentaje que se propuso el año pasado, pero que se podría modificar por el Congreso del Estado, no obstante la propuesta sigue en discusión entre la Junta de Gobierno del Interapas.

La presidenta municipal de Soledad, precisó que no pueden pensar en incrementos a las tarifas cuando la gente de la zona Metropolitana no ha recibido un buen servicio del agua, el cual empeora con las constantes fallas de El Realito.

Puntualizó que en Soledad desde hace muchos años la población carece de agua pese a que tienen que pagar de manera bimestral su recibo y a la par contratar servicios de pipa.

"Se le quiere aumentar (el agua a la ciudadanía) cuando no hemos visto ningún cambio, nuestra infraestructura sigue dañada, nuestras tuberías siguen sin agua, entonces no puede ser posible un incremento al recibo del agua cuando está carente de este servicio", precisó Leonor Noyola.

Respecto a la separación del interapas, que se había prometido se votaría antes de que concluyera el mes de octubre, la alcaldesa comentó que ya se encuentran concluyendo la propuesta de salida, así como que podría votar ante el cabildo de Soledad antes de que se termine este 2022 y posteriormente pasarla al Congreso del Estado.