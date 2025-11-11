Ayuntamiento intenta poner orden al ambulantaje en el Centro Histórico

El titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángel de la Vega Pineda, informó que continúa el proceso de ordenamiento y regularización de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico, principalmente en zonas consideradas conflictivas como la explanada Ponciano Arriaga, donde se busca mejorar la imagen urbana y garantizar la seguridad.

De la Vega señaló que ya cuentan con un censo consolidado de 1 mil 018 comerciantes ambulantes en el primer cuadro de la ciudad. Explicó que la intervención se realiza por cuadrantes dentro de un proyecto integral que incluye también áreas como San Francisco, El Carmen e Hidalgo, cada una con su propio plan de reorganización y mejora.

El funcionario indicó que, como parte de estas acciones, 35 negocios han sido retirados en lo que va del año, principalmente por operar sin permiso, incumplir reglamentos o abandonar sus estanquillos.

Aclaró que el objetivo no es desplazar a quienes tienen años trabajando y cuentan con autorización, sino regular medidas, metrajes y espacios transitables para permitir también el acceso de infraestructura como iluminación y cámaras de vigilancia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre el ingreso de vendedores no autorizados en calles como Hidalgo, comentó que se trata de una problemática recurrente y que diariamente se trabaja para evitar la instalación de comerciantes sin permiso.

Reiteró que se trata de un proyecto integral, desde Tequis hasta la Alameda y de la Calzada de Guadalupe, con planes específicos para cada zona según sus características.