logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Fotogalería

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ayuntamiento intenta poner orden al ambulantaje en el Centro Histórico

Comercio reporta 1,018 vendedores censados y 35 negocios retirados, pero el desorden en calles como Hidalgo persiste.

Por Rolando Morales

Noviembre 11, 2025 03:13 p.m.
A
Intentan contener el ambulantaje en el Centro.

Intentan contener el ambulantaje en el Centro.

El titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángel de la Vega Pineda, informó que continúa el proceso de ordenamiento y regularización de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico, principalmente en zonas consideradas conflictivas como la explanada Ponciano Arriaga, donde se busca mejorar la imagen urbana y garantizar la seguridad.

De la Vega señaló que ya cuentan con un censo consolidado de 1 mil 018 comerciantes ambulantes en el primer cuadro de la ciudad. Explicó que la intervención se realiza por cuadrantes dentro de un proyecto integral que incluye también áreas como San Francisco, El Carmen e Hidalgo, cada una con su propio plan de reorganización y mejora.

El funcionario indicó que, como parte de estas acciones, 35 negocios han sido retirados en lo que va del año, principalmente por operar sin permiso, incumplir reglamentos o abandonar sus estanquillos.

Aclaró que el objetivo no es desplazar a quienes tienen años trabajando y cuentan con autorización, sino regular medidas, metrajes y espacios transitables para permitir también el acceso de infraestructura como iluminación y cámaras de vigilancia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre el ingreso de vendedores no autorizados en calles como Hidalgo, comentó que se trata de una problemática recurrente y que diariamente se trabaja para evitar la instalación de comerciantes sin permiso.

Reiteró que se trata de un proyecto integral, desde Tequis hasta la Alameda y de la Calzada de Guadalupe, con planes específicos para cada zona según sus características.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ayuntamiento intenta poner orden al ambulantaje en el Centro Histórico
Ayuntamiento intenta poner orden al ambulantaje en el Centro Histórico

Ayuntamiento intenta poner orden al ambulantaje en el Centro Histórico

SLP

Rolando Morales

Comercio reporta 1,018 vendedores censados y 35 negocios retirados, pero el desorden en calles como Hidalgo persiste.

Galindo niega uso de fuerza contra manifestantes de Escalerillas
Galindo niega uso de fuerza contra manifestantes de Escalerillas

Galindo niega uso de fuerza contra manifestantes de Escalerillas

SLP

Rolando Morales

El alcalde aseguró que la presencia policial solo buscó liberar vialidades afectadas.

Diputada pide licencia indefinida; aduce motivos personales
Diputada pide licencia indefinida; aduce motivos personales

Diputada pide licencia indefinida; aduce motivos personales

SLP

Samuel Moreno

La diputada del PVEM se separó del cargo por motivos personales; su suplente asumirá la curul.

Serrano blinda a Arreola tras controversia por iniciativa de deuda
Serrano blinda a Arreola tras controversia por iniciativa de deuda

Serrano blinda a Arreola tras controversia por iniciativa de deuda

SLP

Samuel Moreno

El diputado aseguró que la propuesta no era del Ejecutivo estatal y respaldó al diputado.