"Ayuntamiento, listo para colaborar con la Fenapo", reitera Galindo

A dos semanas del inicio de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025, la participación del Ayuntamiento de San Luis Potosí en su organización sigue limitada al intercambio de oficios y trámites administrativos, sin que hasta ahora exista una convocatoria formal a reuniones de trabajo, reconoció el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

"En lo personal no he sido requerido, se han cruzado algunos oficios; que yo sepa no ha habido alguna reunión de trabajo al respecto. Entonces, nosotros vamos a esperar, siempre mostramos plena disposición", afirmó.

Pese a ello, aseguró que su administración está preparada para colaborar en temas fundamentales como seguridad, comercio y vialidad. Además, subrayó que un evento de tal magnitud requiere una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno, y no solo de comunicaciones por escrito.

"Es un tema de coordinación, reconocer detalles y de colaboración. Y nosotros siempre estamos abiertos a colaborar con la Fenapo y que salga bien la Fenapo. Es una fiesta en la ciudad, y por tanto debe salir muy bien", concluyó.

Por su parte, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, ha manifestado que ya se afinan todos los preparativos tanto al interior como en el exterior del recinto ferial, que recibirá a visitantes del 8 al 31 de agosto