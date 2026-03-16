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Bacheo emergente avanza en colonias de la capital potosina

Ayuntamiento reporta trabajos en Tequisquiapan, Lomas y La Forestal.

Por Redacción

Marzo 16, 2026 01:55 p.m.
A
Bacheo emergente avanza en colonias de la capital potosina

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí informó que mantiene activos los trabajos de bacheo emergente en distintos puntos de la ciudad, con intervenciones recientes en colonias como Tequisquiapan, Lomas y La Forestal, además de otras zonas donde se reportaron daños en la carpeta asfáltica.

De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas, las cuadrillas municipales ya concluyeron labores de rehabilitación en diversas vialidades, entre ellas José Guadalupe Torres, entre la lateral de Salvador Nava y Joaquín Antonio Peñaloza, en la colonia El Paseo; avenida Salk esquina Frank Zarat, en el sector Colorines–Progreso; y avenida José de Gálvez, entre Bernabé Gómez y Antonio Bernardo de Quiroz, en la colonia Central de Abastos.

También se realizaron reparaciones en avenida Mexquitic, en la colonia La Forestal, así como en Privada Buenos Airesen Valle Escondido; Fernando Torres, entre la lateral de Salvador Nava y Manuel J. Clouthier, en Viveros; Mariano Jiménez, casi esquina con Francisco I. Madero; Sierra de San Patricio, en Lomas 4ª Sección; Cuauhtémoc esquina Avanzada y Mariano Arista esquina Anáhuac, en la colonia Tequisquiapan.

De manera paralela, el Ayuntamiento señaló que continúan trabajos en proceso en calle 16, entre Fray Diego de la Magdalena y Hernán Cortés, en Industrial Aviación; en República de Bolivia, entre Constitución y América del Norte, en Satélite; además de intervenciones en Cordillera Himalaya esquina Cordillera del Marqués y Cordillera Real, entre Sierra Leona y Cofre de Perote, en Lomas 3ª Sección.

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El alcalde Enrique Galindo Ceballos reiteró la instrucción de mantener cuadrillas trabajando de forma permanentepara atender reportes ciudadanos y reforzar el mantenimiento de las vialidades en distintos sectores de la capital.

Autoridades municipales señalaron que estas acciones buscan mejorar las condiciones de movilidad y la superficie de rodamiento en calles y avenidas de la ciudad.

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