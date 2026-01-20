Bajan choques por usar celular, pero el saldo es más grave: SSPC

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que el uso del teléfono celular al conducir se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo en la movilidad, al representar el 15 por ciento de las infracciones que se levantan semanalmente.

Detalló que, de casi 600 infracciones que se aplican en una semana, alrededor de 90 corresponden a conductores que utilizan el celular mientras manejan. Esta conducta, dijo, se ha identificado como uno de los principales distractores que derivan en siniestros viales.

Villa Gutiérrez subrayó que aunque en los primeros 15 días de 2025 se han registrado menos siniestros en comparación con el mismo periodo de 2024, los incidentes que sí se han presentado han tenido consecuencias más graves, por lo que es fundamental atacar los factores de riesgo, como el uso del celular.

Recordó que la multa por utilizar el teléfono celular al volante es considerada grave, tiene un costo cercano a los tres mil pesos y no cuenta con descuentos ni puede sustituirse por trabajo comunitario.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a evitar el uso del celular mientras conduce y a utilizar manos libres o detenerse en un lugar seguro en caso de una emergencia, con el fin de reducir siniestros y proteger la vida propia y la de los demás.