Bajaron los contagios de Covid en San Luis

Al cierre del 2025, los casos registrados de Covid-19 a lo largo del año en el estado de San Luis Potosí registraron una disminución del 52.3 por ciento con respecto a los casos acumulados en la entidad durante el 2024, de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud a nivel federal.

Según los datos del último reporte anual de la Dirección General de Epidemiología, hasta la semana epidemiológica 53 la entidad potosina registró un total de 182 casos confirmados de Covid-19, mientras que para el 2024 cerró con un total de 382 casos.

El acumulado anual de 2025 representa el 5 por ciento de los 3 mil 632 casos de Enfermedad Tipo influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) que se registraron a lo largo del año, los cuales también disminuyeron en un 6.6 por ciento a comparación del 2024.

En el caso de las defunciones por Covid-19 la entidad cerró el año pasado con un total de 7 defunciones por este virus, mientras que para el 2024 la cifra ascendió a un total de 26 fallecimientos, esto equivale a una disminución anual del 73 por ciento.

Pese a esta disminución, la entidad se colocó como la doceava a nivel nacional con el mayor número de casos confirmados de Covid-19, tan solo por debajo de las cifras registradas en la Ciudad de México, Querétaro, el Estado de México, Nuevo León, Puebla, Zacatecas, Yucatán , Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Baja California Sur.