UPSLP detecta rezago en inglés en aspirantes a educación superior

Mientras que el nivel académico de los aspirantes a la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) mantiene un promedio general favorable, el dominio del idioma inglés se ha convertido en el principal foco de preocupación para la institución, al representar un rezago persistente entre quienes buscan incorporarse a la educación superior.

El rector de la UPSLP, Néstor Garza Álvarez, expuso que, aunque los resultados globales de los procesos de admisión han sido alentadores —con promedios cercanos al ocho—, el manejo del inglés continúa siendo una debilidad recurrente, incluso por encima de áreas tradicionalmente complejas como matemáticas o las propias ingenierías.

Destacó que esta carencia resulta especialmente preocupante en un contexto internacional altamente competitivo, donde el inglés no solo es el idioma de países angloparlantes, sino la lengua común en el ámbito de los negocios, la ciencia y la cooperación global, aun entre naciones cuya lengua materna no es esa.

Ante este escenario, el rector subrayó la necesidad de reforzar la formación desde el nivel medio superior, particularmente mediante la adopción de esquemas de evaluación y certificación estandarizados. En ese sentido, resaltó la coordinación con el Colegio de Bachilleres (Cobach), que ha incorporado el programa de Cambridge como parte de sus procesos formativos y evaluativos, alineados con los requisitos de ingreso a la UPSLP.

Garza Álvarez señaló que estos filtros no solo buscan elevar el nivel académico, sino reducir los índices de deserción durante los primeros cuatrimestres, al asegurar que los estudiantes cuenten con las competencias necesarias para afrontar la carga universitaria.

Más allá del idioma, el rector colocó sobre la mesa otro desafío estructural del sistema educativo: la actualización del personal docente frente al avance tecnológico. En particular, llamó a priorizar la capacitación en el uso de la inteligencia artificial como herramienta educativa, acompañada de una reflexión profunda sobre su aplicación ética en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Así, la UPSLP plantea un doble reto para la educación superior en San Luis Potosí: cerrar la brecha en el dominio del inglés y preparar a docentes y estudiantes para un entorno académico cada vez más mediado por nuevas tecnologías.