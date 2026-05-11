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Bajo revisión técnica, desnivel de El Saucito

Por Rolando Morales

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
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Bajo revisión técnica, desnivel de El Saucito

El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, negó que exista un retraso en el arranque de las obras magnas anunciadas por la administración capitalina y aseguró que los proyectos avanzan conforme a los procesos administrativos y de revisión establecidos por la ley.

El funcionario explicó que  obras contempladas por el Ayuntamiento ya cuentan con sus bases de licitación presentadas ante la Contraloría General del Estado, instancia encargada de revisarlas y liberarlas de manera paulatina. Precisó que recientemente fueron publicadas las bases de licitación para la Unidad Básica de Rehabilitación Maravillas y que también ya fueron liberadas las correspondientes al Puente Jacobo Payán.

Chávez Garza indicó que, una vez liberadas las bases, el proceso de licitación toma entre 30 y 45 días, por lo que insistió en que no puede considerarse un retraso, sino parte del procedimiento técnico y administrativo requerido para garantizar la correcta ejecución de las obras.

En ese sentido, estimó que en aproximadamente un mes o mes y medio podrían existir resultados de las licitaciones de los proyectos ya mencionados, mientras que el resto avanzará conforme la Contraloría continúe autorizando las bases presentadas por el municipio.

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Respecto al proyecto del desnivel vehicular en la zona de El Saucito, el director confirmó que el Ayuntamiento mantiene coordinación con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para complementar los estudios técnicos de viabilidad.

Detalló que el municipio ya contaba con estudios previos necesarios para desarrollar la propuesta del proyecto, aunque recientemente la universidad realizó trabajos de campo relacionados con estudios geológicos. Actualmente, explicó, especialistas de la institución procesan la información obtenida para integrarla con los análisis previamente desarrollados por la Dirección de Obras Públicas.

El funcionario aclaró que aún no existen resultados preliminares, debido a que la universidad continúa trabajando en gabinete y en el procesamiento técnico de los datos. Sin embargo, adelantó que la próxima semana sostendrán una nueva reunión en la que se espera recibir una valoración complementaria sobre el proyecto.

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