Bancada del PRI, dispuesta a respaldar alza tarifaria de Interapas

La bancada está dispuesta a favorecer el incremento de 6.9% en la tarifa de agua presentado por el Interapas, pero también a comprometer al organismo a que cobre a los grandes morosos, aumente su eficiencia y reduzca su gasto, declaró Héctor Mauricio Ramírez Konishi, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Si ellos están pidiendo 6.9% y les pedimos que sean 6.9 más eficientes en su gasto, y que recuperen un 30 o 40 por ciento de su cartera, ahí sí estamos hablando de condiciones más óptimas", evaluó.

En entrevista, consideró que uno de los grandes problemas, es que la red de agua potable no se encuentra sectorizada, y debido a ello, no es posible tener un control por área, zona, propiedad o presiones del líquido distribuido.

Justificó que al final de cuentas el Revolucionario Institucional pretende llegar a un acuerdo conjunto, donde se garantice un compromiso de la institución intermunicipal. "Nosotros tenemos que analizar todas las aristas, para que no estresemos hidricamente a nuestra ciudad", dijo.

Ramírez Konishi mencionó que el aumento pretendido no es suficiente para sanear los problemas financieros del Interapas, pero tampoco se le puede cargar toda la responsabilidad a la ciudadanía.

"Tenemos que analizar esa fotografía del incremento a la tarifa, pero también la fotografía de quién no paga, y quien no paga es un tema mucho más complejo en este momento; quiénes son los deudores, de qué tipo", concluyó.