Batallan poceños para pagar su predial

La activación del pago del Impuesto Predial en línea, por parte del gobierno de Villa de Pozos, ha generado algunas quejas de personas usuarias del sistema que mencionan que los pagos con tarjetas bancarias no se pueden procesar.

Este servicio fue anunciado el pasado lunes 19 de enero por la administración municipal y ya para el día 21 existían diversas quejas. Sí bien algunas personas reportaron haber hecho su pago "sin problemas", otros mencionaron que a pesar de que hicieron todo el procedimiento conforme a las indicaciones del sistema y que el banco en turno autorizó la transacción, el pago terminaba siendo rechazado y no se reflejaba en nuevas consultas.

En uno de los casos, un contribuyente comentó que usó cuatro tarjetas bancarias diferentes y que, en todos los casos, su pago fue rechazado no por el banco, sino por el sistema de cobro del impuesto predial.

A pesar de estas dificultades, el gobierno poceño ha reportado una respuesta importante de la población al pago del impuesto catastral. En el último informe disponible, el del 15 de enero pasado, la concejal presidente Martha Patricia Aradillas Aradillas dijo que "más de 17 mil contribuyentes se han acercado a hacer su contribución" y que en esa primera quincena del mes se recaudaron "más de 11 millones de pesos".

La funcionaria, sin especificar demasiado, ha dicho que los recursos del predial se destinarán principalmente a "proyectos importantes planeados en la cabecera municipal, siendo prioridad el mantenimiento de calles en diversas zonas".