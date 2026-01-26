logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Fotogalería

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Batallan poceños para pagar su predial

Por Leonel Mora

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Batallan poceños para pagar su predial

La activación del pago del Impuesto Predial en línea, por parte del gobierno de Villa de Pozos, ha generado algunas quejas de personas usuarias del sistema que mencionan que los pagos con tarjetas bancarias no se pueden procesar.

Este servicio fue anunciado el pasado lunes 19 de enero por la administración municipal y ya para el día 21 existían diversas quejas. Sí bien algunas personas reportaron haber hecho su pago "sin problemas", otros mencionaron que a pesar de que hicieron todo el procedimiento conforme a las indicaciones del sistema y que el banco en turno autorizó la transacción, el pago terminaba siendo rechazado y no se reflejaba en nuevas consultas.

En uno de los casos, un contribuyente comentó que usó cuatro tarjetas bancarias diferentes y que, en todos los casos, su pago fue rechazado no por el banco, sino por el sistema de cobro del impuesto predial.

A pesar de estas dificultades, el gobierno poceño ha reportado una respuesta importante de la población al pago del impuesto catastral. En el último informe disponible, el del 15 de enero pasado, la concejal presidente Martha Patricia Aradillas Aradillas dijo que "más de 17 mil contribuyentes se han acercado a hacer su contribución" y que en esa primera quincena del mes se recaudaron "más de 11 millones de pesos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La funcionaria, sin especificar demasiado, ha dicho que los recursos del predial se destinarán principalmente a "proyectos importantes planeados en la cabecera municipal, siendo prioridad el mantenimiento de calles en diversas zonas".

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Piden reforzar atención en salud mental
    Piden reforzar atención en salud mental

    Piden reforzar atención en salud mental

    SLP

    Redacción

    Solicitan al IMSS-Bienestar mayor atención.

    Proponen padrón de lotes baldíos y casas abandonadas
    Proponen padrón de lotes baldíos y casas abandonadas

    Proponen padrón de lotes baldíos y casas abandonadas

    SLP

    Redacción

    Buscan registrar casas abandonadas

    UPSLP detecta rezago en inglés en aspirantes a educación superior
    UPSLP detecta rezago en inglés en aspirantes a educación superior

    UPSLP detecta rezago en inglés en aspirantes a educación superior

    SLP

    Samuel Moreno

    La UPSLP destaca la importancia del inglés en un contexto internacional competitivo.

    Detectan fraudes de agencias de viajes en Soledad
    Detectan fraudes de agencias de viajes en Soledad

    Detectan fraudes de agencias de viajes en Soledad

    SLP

    Samuel Moreno

    Autoridades confirmaron dos casos y refuerzan acciones preventivas en el sector turístico.