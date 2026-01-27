Becene entrega nuevos docentes al sistema educativo
Concluyen su formación profesional
La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (Becene) entregó títulos profesionales a las y los egresados de la Generación 2021–2025, con lo que concluyeron formalmente su formación académica para incorporarse al ejercicio docente.
La ceremonia se realizó en las instalaciones de la institución y contó con la asistencia de autoridades educativas estatales, así como de personal directivo y académico de la escuela normal.
Durante el acto se formalizó la conclusión del proceso académico de los egresados, quienes obtuvieron el documento que los acredita legalmente para desempeñarse como docentes en el sistema educativo.
De acuerdo con la información proporcionada, la generación 2021–2025 culminó su preparación tras cumplir con los requisitos académicos establecidos por la institución y las autoridades educativas correspondientes.
Ofrece Becene nueva maestría y un doctorado
