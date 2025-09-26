Ofrece Becene nueva maestría y un doctorado

La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (Becene) trabaja en la expedición de alrededor de 400 títulos para egresados de licenciatura y posgrado de la generación más reciente, informó su director, Juan Manuel Guel Rodríguez.

Explicó que este proceso forma parte de los compromisos pendientes que habían quedado en la institución y que ahora se encuentran en trámite para ser entregados en próximas fechas.

En materia académica, adelantó que se abrirán dos programas de posgrado, uno de maestría y otro de doctorado. Sin embargo, aclaró que no se prevé ampliar la matrícula de licenciaturas, ya que las ocho que oferta actualmente cuentan con cobertura.

También descartó la posibilidad de trasladar alguna carrera a modalidad en línea, debido a que los planes de estudio dependen de la Secretaría de Educación Pública y requieren prácticas profesionales presenciales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto al presupuesto, Guel Rodríguez detalló que la escuela opera con recursos propios y una partida federal asignada mediante el programa nacional EDINEM. Para este año, la inversión federal asciende a 5.5 millones de pesos, monto que se busca mantener o incrementar en 2026 con el objetivo de modernizar las instalaciones.

Recordó que el edificio principal tiene 70 años y presenta limitaciones en temas como conectividad a Internet y drenaje. “De recurso estatal pues tenemos prácticamente recurso propio de la institución y, bueno, tenemos también una partida federal a partir de un programa nacional que se llama EDINEN, ese se va variando dependiendo de cada año. Se hace una planeación estratégica que se manda directamente a la Secretaría de Educación Pública y ellos nos aprueban el presupuesto”.

Anunció que para el siguiente año están pensando en mantener este monto o incrementarlo, sobre todo para atender cuestiones de modernización de la institución.

Finalmente, descartó un cambio de sede y afirmó que el objetivo es rehabilitar el inmueble actual para atender a la matrícula de aproximadamente mil 200 estudiantes que conforman la comunidad escolar de la Becene.