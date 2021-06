Benavente: a mí no me regaña ni mi papá

Beatriz Benavente, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que sus posicionamientos en diversos temas no le han acarreado regaños "porque a mí no me regaña ni mi papá", sin embargo, reconoció que gente "se sintió" y le cuestionó el porqué de sus comentarios.

Durante sesiones plenarias pasadas, Benavente Rodríguez denunció que el Poder Ejecutivo pretendía generar un intercambio de favores, donde se votaran de una forma las magistraturas del TEJA y del STJE, y después compensar los sufragios con la desincorporación del terreno previsto para la Ford.

En entrevista, la legisladora tricolor dijo que hubo quienes se "sintieron" con el derecho a asumir un cargo, bajo el pretexto de haber amistad y conocerse desde tiempo atrás.

Para el caso del Gobierno del Estado, relató que hay quienes le cuestionaron su proceder al respecto, dado que forma parte del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado.

"Más allá de amistades, de bancadas, vivo en San Luis Potosí, y hoy a mí me toca tutelar los derechos de todos los potosinos y potosinas, no los intereses políticos, ni partidarios", recalcó.

Benavente Rodríguez agregó que cualquier persona que se haya sentido agraviada en lo personal, o en el caso del Gobierno del Estado, que la consideren una traidora o una "mala persona" por no aprobar propuestas sin razón "de verdad lo digo con mucho respeto, lo lamento mucho".