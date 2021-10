Bernardina Lara exhorta al secretario de Finanzas a planear la entrega de las licencias gratis

Por medio de un comunicado de prensa, Bernardina Lara Argüelles, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado (SUTSGE), pidió al secretario de Finanzas, Jesús Salvador González Martínez, planear cuidadosamente la entrega de licencias de conducir gratuitas, a fin de que los servidores públicos de las recaudadoras puedan brindar el servicio apropiado, ya que no están considerándose los pasos y tiempos que conlleva el trámite, como la toma de la fotografía del usuario en el instante.

Además, "ni tienen los suficientes equipos ni los recursos humanos necesarios para ello, y al ver multitudes esperando que se les entregue su licencia, se está generando un clima innecesario de desesperación y estrés en los trabajadores".

"Por lo que solicitamos se informe a la ciudadanía, la cantidad de licencias diarias que puede entregar cada recaudadora, o bien colocar módulos adicionales de entrega, para lograr evitar se hagan largas filas de personas que se quedan sin haber sido atendidas, teniendo que volver al siguiente día para intentar obtener la gratuidad prometida".

"Sabemos que el Gobierno del Estado puede comprar cientos de miles de formas, pero es mejor atender a la ciudadanía con calidad, sin que tengan que estar asoleándose o resistiendo el calor por horas, mientras les toca el turno para ser atendidos".

"Le solicitamos al gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, se nombre al funcionario que sí pueda atendernos, ya que el Oficial Mayor, Noé Lara Henríquez, no lo ha podido hacer debido a sus cargas de trabajo, según lo ha comentado, enviándonos para ser atendidos con un subdirector que no tiene facultades de decisión. No hay quien resuelva la problemática laboral, debido a que, en la Oficialía Mayor, ni nos reciben ni nos atienden, y menos nos dan respuestas. Aunado a lo anterior, muchos funcionarios hasta la fecha no tienen aún nombramiento ni facultades para tomar decisiones por lo que impiden al sindicato dar cumplimiento con su función", puntualizó.