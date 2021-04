Bety teme por su vida si liberan a su agresor

Bety tuvo que acudir en por lo menos 20 ocasiones ante las autoridades para pedir auxilio por sufrir violencia familiar, al final logró que detuvieran a su expareja, pero ahora teme que la Fiscalía General del Estado lo deje en libertad, lo que la pondría a ella en riesgo de muerte.

Apoyada por Cristina Villegas, del colectivo Sobrevivientes Valientes, Bety dio a conocer en rueda de prensa que ayer por la mañana se dio cumplimiento a la orden de aprehensión de su expareja.

Bety narró que su exconcubino la atacó incendiando uno de los cuartos de su domicilio, ubicado al poniente de la ciudad, por lo que avisó a las autoridades de lo ocurrido, pero en esa ocasión no tuvo respuesta, pues al parecer ni siquiera le creyeron.

"La autoridad ya detuvo a mi agresor, y ahora lo importante es que aún me debo de cuidar y poder dormir, ya que de salir libre mi expareja, con quien compartí 6 años de relación, sé que es capaz de atentar contra mi vida", dijo la mujer.

Añadió "Dado que los periciales no se han presentado desde el primer incendio provocado, no puedo ventilar ni limpiar mi casa y estoy expuesta emocionalmente cada día viendo la escena del incendio en mi casa. No me gustaría nombrarme víctima, pero el comportamiento de las autoridades no ha sido oportuno sino revictimizante, pues son incontables las veces que he acudido de una a otra instancia".

Incluso tuvo que acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuando le dijeron que los peritos no podían acudir a la escena del incendio porque el documento que lo solicitaba estaba mal escrito.

"La licenciada que me atendió en dicha Comisión (CEDH) me trató con indiferencia a pesar de la gravedad del asunto, qué está sucediendo en un país donde mueren violentamente más de nueve mujeres al día" cuestionó.