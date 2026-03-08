logo pulso
SLP

Blindan inmuebles públicos

Se alistan las autoridades para los destrozos de la marcha feminista

Por Rubén Pacheco

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Blindan inmuebles públicos

A piedra y lodo, es como las autoridades decidieron blindar edificios de la administración pública estatal ante las inminentes intervenciones que realizará la población femenina, en la conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer.

Acciones de la autoridad

En comparación con otros años cuando colocaban alguna protección mínima, esta vez distintas instituciones sellaron ventanas con protecciones de madera y metal, a fin de que si se suscitan incendios no impacten al interior de las oficinas.

En la comandancia central de la Guardia Civil Estatal (GCE) en Eje Vial Ponciano Arriaga y la calle Insurgentes, se colocaron protecciones de metal soldadas en las ventanillas de la explanada del policía.

Detalles confirmados

A su vez, en el edificio de la Fiscalía General del Estado (FGE) se ubicaron tablones por dentro de las ventanas de la entrada principal, donde comúnmente las mujeres manifestantes lanzan pintura o algún objeto que puede romper los cristales.

En la Plaza de Armas, Palacio de Gobierno del Estado replicó la misma medida con la instalación de barreras de madera cubiertas por metal soldado a los ventanales, lo que hace casi imposible que las mujeres puedan intervenirlo.

