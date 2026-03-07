Fotos | Gobierno, Iglesia y UASLP acorazan edificios previo al 8M
Las medidas buscan impedir daños por incendios o lanzamiento de objetos en la movilización de este domingo
A piedra y lodo, es como las autoridades, la Iglesia católica y la UASLP decidieron "blindar" edificios de la administración pública estatal ante las inminentes intervenciones que se realizarán con motivo de la conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer.
A diferencia de otros años cuando colocaban alguna protección mínima, esta vez distintas instituciones sellaron ventanas con protecciones de madera y metal, a fin de que si se suscitan incendios no impacten al interior de las oficinas.
En la comandancia central de la Guardia Civil Estatal (GCE) en Eje Vial Ponciano Arriaga y la calle Insurgentes, se colocaron protecciones de metal soldadas en las ventanillas de la explanada.
A su vez, en el edificio de la Fiscalía General del Estado (FGE) se ubicaron tablones por dentro de las ventanas de la entrada principal, donde comúnmente las mujeres manifestantes lanzan pintura o algún objeto que puede romper los cristales.
En la Plaza de Armas, Palacio de Gobierno del Estado replicó la misma medida con la instalación de barreras de madera cubiertas por metal soldado a las ventanales, lo que hace casi imposible que las mujeres puedan intervenirlo.
Fotos: Citlally Montaño/Pulso
La UASLP inició hace unos días la protección de ventanales y puertas del Edificio Central, mientras que el llamado "Templo de La Compañía" también luce protección en su entrada principal de Álvaro Obregón.
De acuerdo con la ruta de las movilizaciones que se desarrollarán mañana 8 de marzo, está previsto realizar paradas en dichos edificios porque son los puntos de reclamo, dado que consideran que las autoridades no realizan las acciones necesarias para la protección contra la violencia machista.
Pide Sara Rocha marcha pacífica y sin destrozos por el 8M
Descartó que se contemple blindar la sede del Congreso de Estado
