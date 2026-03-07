logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Fotogalería

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Fotos | Gobierno, Iglesia y UASLP acorazan edificios previo al 8M

Las medidas buscan impedir daños por incendios o lanzamiento de objetos en la movilización de este domingo

Por Rubén Pacheco

Marzo 07, 2026 12:32 p.m.
A
Fotos: Citlally Montaño/Pulso

Fotos: Citlally Montaño/Pulso

A piedra y lodo, es como las autoridades, la Iglesia católica y la UASLP decidieron "blindar" edificios de la administración pública estatal ante las inminentes intervenciones que se realizarán con motivo de la conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer.

A diferencia de otros años cuando colocaban alguna protección mínima, esta vez distintas instituciones sellaron ventanas con protecciones de madera y metal, a fin de que si se suscitan incendios no impacten al interior de las oficinas.

En la comandancia central de la Guardia Civil Estatal (GCE) en Eje Vial Ponciano Arriaga y la calle Insurgentes, se colocaron protecciones de metal soldadas en las ventanillas de la explanada.

A su vez, en el edificio de la Fiscalía General del Estado (FGE) se ubicaron tablones por dentro de las ventanas de la entrada principal, donde comúnmente las mujeres manifestantes lanzan pintura o algún objeto que puede romper los cristales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En la Plaza de ArmasPalacio de Gobierno del Estado replicó la misma medida con la instalación de barreras de madera cubiertas por metal soldado a las ventanales, lo que hace casi imposible que las mujeres puedan intervenirlo.

 

Fotos: Citlally Montaño/Pulso 

La UASLP inició hace unos días la protección de ventanales y puertas del Edificio Central, mientras que el llamado "Templo de La Compañía" también luce protección en su entrada principal de Álvaro Obregón.

De acuerdo con la ruta de las movilizaciones que se desarrollarán mañana 8 de marzo, está previsto realizar paradas en dichos edificios porque son los puntos de reclamo, dado que consideran que las autoridades no realizan las acciones necesarias para la protección contra la violencia machista.

LEA TAMBIÉN

Pide Sara Rocha marcha pacífica y sin destrozos por el 8M

Descartó que se contemple blindar la sede del Congreso de Estado

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fotos | Gobierno, Iglesia y UASLP acorazan edificios previo al 8M
Fotos | Gobierno, Iglesia y UASLP acorazan edificios previo al 8M

Fotos | Gobierno, Iglesia y UASLP acorazan edificios previo al 8M

SLP

Rubén Pacheco

Las medidas buscan impedir daños por incendios o lanzamiento de objetos en la movilización de este domingo

Clausuran Sodimac y Soriana en Plaza El Paseo
Clausuran Sodimac y Soriana en Plaza El Paseo

Clausuran Sodimac y Soriana en Plaza El Paseo

SLP

Redacción

Autoridades municipales colocaron sellos de clausura tras detectar que ambos establecimientos presuntamente operaban sin la licencia de funcionamiento

Defiende González Macías gestión en fiscalía electoral
Defiende González Macías gestión en fiscalía electoral

Defiende González Macías gestión en fiscalía electoral

SLP

Ana Paula Vázquez

Aseguró que se logró avanzar en las investigaciones pendientes y se resolvieron cerca de 250 carpetas

Crisis financiera en Interapas, por adeudos estatal y federal: EGC
Crisis financiera en Interapas, por adeudos estatal y federal: EGC

Crisis financiera en Interapas, por adeudos estatal y federal: EGC

SLP

Rolando Morales

El alcalde de la capital señaló que esos recursos rebasan los 400 millones de pesos