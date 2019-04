Blindan límites de SLP con Guanajuato, Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) mantiene operativos para "blindar" los puntos limítrofes con Guanajuato, Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz, a fin de evitar el efecto "cucaracha", es decir el ingreso de personas que tengan la intención de delinquir y ante el aumento considerable de sucesos delictivos en esas entidades del país.

El titular de la SSPE, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, aseguró que las cuatro zonas del Estado representan una prioridad para las autoridades, pero reconoció que la zona metropolitana es la que registra una mayor incidencia al registrar un mayor número de población.

En relación a la llegada de los elementos de la Guardia Nacional, Pineda Arteaga manifestó que el gobierno federal destinará primero a esos elementos a los estados que enfrentan una situación extraordinaria en materia de inseguridad, y que la entidad no está considerada con altos índices.

"Afortunadamente San Luis Potosí, no tiene esa problemática, ya que nos encontramos en el lugar 17 a nivel nacional, aunque ello, no significa que no se siga trabajando para disminuir los índices delictivos en las cuatro zonas de la entidad".