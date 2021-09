Bloquean de nuevo Sta. Ma. del Río

Por segunda ocasión trabajadores de la dirección de Seguridad Pública Municipal de Santa María del Río realizaron una huelga frente a la plaza principal del municipio en exigencia al alcalde Israel Reyna Rosas para que les garantice el pago de sus aguinaldos.

Durante alrededor de dos horas impidieron la entrada al pueblo solo a las camionetas de proveedores, a fin de presionar a las autoridades municipales sin embargo no han obtenido una respuesta satisfactoria a sus demandas.

Señalan que además de que el todavía presidente municipal se deslinda de pagar sus prestaciones por derecho como empleados, lo acusan del desvío de recursos destinados al equipamiento de patrullas y uniformes.

"Al parecer hubo un desvío de recursos donde dicen que se utilizó cierta cantidad para uniformes y demás equipo táctico policial, pero a nosotros ni eso nos han dado" manifestaron.

Indicaron que su petición principal es que se les asegure el pago de su aguinaldo antes de que culmine la administración pues tanto el alcalde saliente como entrante se echan la pelotita en que no les corresponde y temen no recibirlo en el mes de diciembre, mientras que trabajadores de las demás dependencias municipales entre estas del servicio de recolección de basura, argumentaron que por varios meses no recibieron material de protección pese a la contingencia sanitaria.