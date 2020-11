Bloqueo del Sittge no es correcto: Leal

Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE) mantuvieron ayer su plantón y bloqueo en la avenida Venustiano Carranza frente al Museo "Francisco Cossío", en demanda del pago de salarios atrasados, revisión de despidos que ellos consideran injustificados y garantías de que el aguinaldo se les pagará en tiempo y forma.

En respuesta, el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, calificó como "un error" la estrategia de los burócratas de "perjudicar los derechos de terceras personas para lograr un avance en sus negociaciones sindicales".

Recordó que este sindicato ha hecho lo mismo dos o tres veces en el último mes y en la misma avenida: "Ya les hemos explicado varias veces que esa no es la ruta. No es lo correcto. Respetamos el derecho a manifestarse, pero sí les estamos haciendo un llamado a que no deben manifestarse perjudicando el derecho de terceros al libre tránsito".

El secretario aclaró que el Gobierno estatal no ha roto el diálogo con el SITTGE y que se tuvieron pláticas "el miércoles hasta tarde y ayer se reanudaron desde las 9:00 de la mañana", con la esperanza de llegar a algún acuerdo.

Ayer jueves, el tráfico de la avenida Carranza que circulaba del poniente hacia el centro de la ciudad, era desviado por la calle de Juan de Oñate hacia Amado Nervo, para luego retomar la avenida Carranza por Capitán Caldera. El tráfico, aunque lento, se mantuvo en avance constante la mayor parte de la mañana y hasta el mediodía.