BMW, diez años impactando de manera positiva

A diez años de existencia, la planta BMW cambió la forma de ensamblar vehículos, con el uso de tecnologías sustentables con el medio ambiente. Es la primer planta automotriz que utiliza y recicla su propia agua, además de utilizar energías limpias en una parte de la producción de vehículos.

La empresa inició su producción en 2019, pero en 2016 ya comenzaba actividades con las comunidades y en particular, a lo largo de la zona de Villa de Reyes donde se ubica el desarrollo industrial.

La compañía ha intervenido en escuelas, ha patrocinado equipos de futbol amateur, participa del Maratón Internacional Tangamanga y desarrolla actividades con una finalidad altruista, como ocurrió con la presentación del concierto de "Música para la Vida" en 2024, desarrollado para financiar la construcción de espacios en una escuela pública cercana a Laguna de San Vicente.