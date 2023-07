Bono se pagará sólo si lo ordena un tribunal: rector

No hay elementos que justifiquen que se puede pagar el bono de tres días que reclama el Sindicato Administrativo, sino solo si un tribunal así lo determina, dijo el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Javier Zermeño Guerra.

Explicó que en la UASLP no se puede disponer libremente del dinero público si no está autorizado por la Secretaría de Educación Pública, porque de lo contrario sería observado por la Auditoría Superior de la Federación.

Agregó que el bono fue otorgado al final de la rectoría de Manuel Fermín Villar Rubio, pero el sindicato argumenta que se les tiene que pagar de manera permanente, y eso se tiene que determinar por un tribunal.

Recordó que ese recurso no está contenido en el Contrato Colectivo de Trabajo y pagarlo como reclama el sindicato sería ilegal.

Dijo que incluso no se puede dispersar un recurso que no se ha resuelto si se puede pagar o no, si las políticas públicas de la Secretaría de Educación Pública van encaminadas a promover la austeridad en el gasto público.