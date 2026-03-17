Brigadas contra incendios se activan en SLP

Ante el incremento de incendios forestales en temporada de calor, Protección Civil Municipal comenzó la integración de brigadas internas con personal de distintas áreas, tras recibir capacitación por parte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

La estrategia consiste en preparar a trabajadores administrativos, inspectores y personal operativo para apoyar en labores de prevención y atención de siniestros, en un contexto donde cada año se elevan los riesgos por las condiciones de sequía.

Aunque la dependencia presume que esto fortalecerá la capacidad de respuesta, no informó cuántos elementos integran las brigadas ni qué alcance real tendrán en campo.

El titular de la corporación, Alejandro Polanco Acosta, señaló que los nuevos equipos podrán intervenir de forma directa o como apoyo en emergencias, en coordinación con otras autoridades.

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La medida ocurre previo al periodo crítico de incendios, cuando las altas temperaturas y la falta de lluvias incrementan la probabilidad de siniestros en zonas forestales y rurales.