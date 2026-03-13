logo pulso
Ola de incendios pone en jaque a los bomberos

Atienden tres llamados en un mismo lapso de tiempo

Por Jesús Vázquez

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Ola de incendios pone en jaque a los bomberos

Matehuala.- Bomberos atendieron tres incendios que se generaron en distintos puntos de la ciudad, afortunadamente en ninguno hubo personas lesionadas gracias a la pronta acción de esta corporación de auxilio.

 De acuerdo a información proporcionada por la base operativa del Cuerpo de Bomberos, reportaron un incendio en un lote baldo en el Fraccionamiento Providencia en la calle Montes de Oca, por lo que acudieron elementos de esta corporación en la motobomba de ataque rápido, y en cuestión de minutos lograron controlar el incendio.

Posteriormente se reportó otro incendio en la colonia San Antonio en la calle Primavera, por lo que nuevamente acudieron al lugar, al llegar se trataba de un lote baldío, en cuestión de minutos lograron controlar el fuego evitando que se extendiera a domicilios cercanos.  Luego recibieron otra llamada de emergencia en la estación de bomberos reportando un fuerte incendio en la comunidad del Herrero, al llegar al lugar los comuneros ya estaban trabajando en controlar el incendio, y los bomberos apoyaron, el incendio invadió un predio de gran magnitud. 

