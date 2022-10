Brindará gobierno mejor educación en Tampamolón

El gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona arrancó obras de infraestructura educativa e hidráulica, lo que permitirá a cientos de habitantes mejorar su calidad de vida, acciones respaldadas con apoyos sociales entregados en el municipio, como becas alimentarias, ayuda para personas adultas mayores y madres solteras, así como útiles escolares, zapatos.

El mandatario inició la obra de construcción de siete aulas y la rehabilitación general de módulos sanitarios y obras exteriores en la primaria Lázaro Cárdenas del Río, como parte del programa “Construcción de Escuelas Nuevas”, con una inversión de 12.4 millones de pesos, dicha obra beneficiará a 260 alumnos.

Por otro lado, añejos problemas de abastecimiento de agua causados por la omisión de la “herencia maldita”, llegarán a su fin gracias a los trabajos de rehabilitación del Sistema de Agua Potable “Tonatico – Chiquinteco” con una inversión de 11.5 millones de pesos.

La obra tendrá un impacto directo sobre cuatro mil 500 potosinas y potosinos.

El jefe del Ejecutivo estatal anunció que la modernización de la carretera emprendida desde Tamazunchale, pasando por San Martín Chalchicuautla hacia Tanquián y San Vicente Tancuayalab, se ampliará hacia el municipio de Tampamolón Corona y de ahí hasta el crucero de Xolol, pasando por Tancanhuitz, lo que requeriría una inyección de recursos por más de 120 millones de pesos.

“Estamos cambiando las cosas, hoy traemos 20 millones de pesos, una escuela y esta gran obra que les va a cambiar la vida porque no les va a volver a faltar el agua, pero si ustedes me lo permiten, queremos también arreglar las carreteras que llegan a Tampamolón, porque también nos las dejaron en mal estado y también las cobraron muchas veces, por eso yo les quiero pedir que no dejen volver a entrar a ningún ratero”, dijo.