Burro sin nombre, el nuevo candidato

En la calle Tecnológico a una cuadra del Tecnológico de San Luis, en la colonia la Unidad Ponciano Arriaga (UPA) se observa una manta colocada en una vivienda donde se exhorta a los ciudadanos de elegir bien antes de votar.

En la lona colocada sobre una reja se muestra la imagen de un burro señalado con una mano y se puede leer lo siguiente "no tenemos por quien votar, tenemos que hacer conciencia o nos vamos a arruinar, no hay quien nos pueda representar el pueblo no escogió, nos impusieron al candidato".

Debajo de la imagen del asno destaca la leyenda " Voten por este, él no roba, no engaña y no traiciona" en alusión a los candidatos de los distintos partidos políticos de la entidad.

Y es que, a tan solo una semana para las elecciones del 2021, todavía hay desconocimiento entre la ciudadanía sobre los candidatos a los distintos puestos de elección popular, sin embargo, hay quienes rechazan a los aspirantes por considerar que la mayoría son corruptos.

Algunos de los entrevistados señalaron que todos los candidatos hacen cientos de promesas que jamás cumplen.