Busca DIF erradicar el trabajo infantil

Para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes

Por Leonel Mora

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Busca DIF erradicar el trabajo infantil

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Soledad informó que se realizan recorridos semanales para detectar menores en cruceros viales y evitar que participen en prácticas que van en contra de su bienestar y de las leyes que los protegen.

Estos recorridos se realizan en diversos puntos del municipio para "combatir el trabajo infantil y la exposición de niñas, niños y adolescentes en cruceros, calles y semáforos por medio de acciones de sensibilización y apoyo familiar para erradicar esa práctica", informaron voceros de la dependencia.

Concretamente, es el personal del área de Bienestar del DIF soledense el que hace los recorridos para detectar la presencia de menores y adolescentes en cruceros y semáforos de la demarcación.

En estas intervenciones se busca "erradicar la explotación infantil; proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes y ofrecer alternativas a los familiares o adultos con los que se le ve acompañados para que eviten llevarlos a trabajar".

A los padres o responsables de los menores detectados en dichos puntos viales se les concientiza sobre los derechos de la infancia subrayando que la exposición de niñas y niños en las calles no sólo afecta su desarrollo y educación, sino que también los expone a riesgos de accidentes o a ser víctimas de abusos o explotación.

En los casos que lo ameritan, el DIF de Soledad, en trabajo interinstitucional y coordinado con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), hace el resguardo y protección de los menores detectados en  situación vulnerable o riesgosa para su integridad, brindándoles asistencia social y acompañamiento psicológico o jurídico.

