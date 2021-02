Busca X. Nava reelección, ahora por Morena

El alcalde capitalino con licencia, Francisco Xavier Nava Palacios, ex aspirante a la candidatura del PAN a la gubernatura, se inscribió ayer como aspirante a la candidatura al Ayuntamiento de San Luis Potosí por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La decisión del edil con licencia es contrastante, pues durante su gestión gubernamental acudió a manifestaciones de presidentes municipales en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador y líder moral de Morena.

En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, dijo que se alegra por atraer a los mejores perfiles como Nava Palacios, de quien dijo ha realizado un "buen gobierno" con "honestidad" en su gestión como alcalde.

Externó que ante las fuerzas conservadoras por presentarse como la coalición del PRI-PAN-PRD (que Nava Palacios buscaba encabezar), es necesario hacer equipo por el país "y damos la bienvenida a Xavier a este proceso interno por la capital de San Luis Potosí".

"Nuestro partido está abierto para que lleguen liderazgos que nutran a este movimiento, que además suman los valores de no mentir, no robar y no traicionar, y regenerar la vida pública de nuestro país", declaró.

Al tomar la palabra, Nava Palacios refirió que después de un "largo proceso de reflexión", optó por presentar su solicitud en Morena, porque le mostró generosidad, inclusión y un enfoque sin simulaciones para contrarrestar la corrupción.

El alcalde capitalino con licencia, acusó que en San Luis Potosí existen intentos de volver a la corrupción como forma de gobierno y "grupos" que buscan evitar las ideas y la libertad, y en su lugar regirse por "el dinero y la amenaza".

"Los vamos a enfrentar como lo hemos hecho antes y los vamos a derrotar nuevamente, vayan por donde vayan, compitan por donde compitan (...) quiero agradecer a Morena y a su militancia esta oportunidad. Les ofrezco trabajar juntos (...) esperemos que San Luis Potosí nos dé la oportunidad nuevamente de gobernar la capital", declaró.