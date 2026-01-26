Buscan aminorar golpe fiscal a aseguradoras

Se abre una ventana para confiar en que se aminorará el golpe que sufrió por impuestos el costo de las pólizas de seguros para siniestros automotrices y de gastos médicos principalmente, luego de que la determinación de pagar doble IVA afectara la contabilidad que ya se tenía calculada para 2025.

Es posible que ya haya pláticas entre el gobierno y las compañías de seguros para revisar el tema de los incrementos los que se han dado las pólizas de automóviles y de gastos médicos, que están afectando directamente a los clientes en sus pólizas, y se tiene la esperanza de que amplíen el panorama de deducibilidad, aseguró Genaro Durán Rodríguez presidente local de la Asociación Mexicana de Agencias de Seguros y Fianzas (AMASFAC).

Dijo que está por verse apenas qué es lo que está en la suerte principal de las negociaciones entre las compañías aseguradoras y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Precisó que la iniciativa relacionada con las aseguradoras se venía trabajando desde el año 2016, es decir no es de éste ni del anterior sexenio, por un asunto específico de una denuncia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, la miscelánea fiscal 2026 fue resuelta de última hora al finalizar el año pasado, aunque inicialmente se hablaba de que la máxima instancia recaudadora del país cobraría a las aseguradoras 5 años del IVA trasladado y finalmente emitió un decreto de condonación para dejar vigente únicamente el año 2025 y dar por concluido cualquier intento de cobro de 2020 a 2024.

Advierte que de todos modos, la condonación presenta un riesgo de provocar un gasto no planeado que afecta la contabilidad del año 2025.