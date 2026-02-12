Buscan prohibir el fracking desde la Constitución de SLP

El diputado por Morena Carlos Arreola Mallol presentó una iniciativa de reforma a la Constitución local para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y prohibir prácticas extractivas que generen daños irreparables, como el fracking.

La propuesta plantea modificar el artículo 15 para establecer la prohibición expresa de actividades que contaminen o afecten de manera irreversible el equilibrio ecológico en San Luis Potosí.

El legislador señaló que el fracturamiento hidráulico —técnica utilizada para extraer hidrocarburos no convencionales mediante la inyección de grandes volúmenes de agua con arena y químicos a alta presión— ha sido señalado por estudios científicos y por la propia Semarnat como un método con riesgos ambientales.

Entre las afectaciones advertidas se encuentran la contaminación de acuíferos, la disminución de la disponibilidad de agua en zonas con estrés hídrico, contaminación atmosférica, ruido, migración de gases a la superficie y posibles efectos en la salud, además de un incremento en la actividad sísmica.

Arreola Mallol precisó que, aunque la materia de hidrocarburos es competencia federal, la intención es fortalecer desde el ámbito local la protección ambiental sin invadir atribuciones de autoridades federales.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Ecología y Medio Ambiente para su análisis.