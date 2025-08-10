Buscan que el turismo sea factor de desarrollo para Villa de Pozos

La Dirección de Turismo de Villa de Pozos informó los resultados de la actividad turística de julio y destacó el potencial de ésta como generadora de empleo, desarrollo económico, social y factor de identidad cultural para el nuevo municipio.

Aurora Zamora Vázquez, ex regidora del municipio de la capital y ahora directora de Turismo de Villa de Pozos, detalló que durante el mes más reciente hubo un crecimiento "positivo" de la actividad, pues se registró una ocupación hotelera superior al 69 por ciento y una derrama económica calculada en más de ocho millones de pesos.

La funcionaria dijo que, en julio, más de seis mil 700 personas visitaron Villa de Pozos de las cuales, alrededor de seis mil 400 fueron visitantes nacionales y más de 260 vinieron del extranjero, lo que, en su opinión, "pone en evidencia la creciente atracción del municipio como destino turístico tanto a nivel nacional como internacional".

Dijo que estos datos son relevantes "no solo para las autoridades, sino también para los sectores productivos y la ciudadanía de Villa de Pozos en general", al considerar que el turismo es una actividad que fortalece el desarrollo del municipio en varios aspectos.

Con el surgimiento de Pozos como municipio libre y la conformación de su órgano de gobierno, el Concejo Municipal, vino también la creación, por primera vez, de un área encargada de promover a esta demarcación como destino turístico. También, por primera vez, se generarán datos para seguimiento y evaluación del turismo de manera independiente de lo que sucede con el municipio de la capital.