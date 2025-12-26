logo pulso
Buscan reforzar derechos laborales ante patrones extranjeros

Documenta Julieta Terán que en el sector comercio y servicios como hay trabajadoras o trabajadores sin contrato

Por Redacción

Diciembre 26, 2025 04:51 p.m.
A
Julieta Terán presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa ciudadana conocida como "Ley Yuli", un conjunto de propuestas legislativas que buscan garantizar derechos laborales básicos frente a prácticas abusivas que afectan a personas trabajadoras en el estado, particularmente en centros de trabajo operados por empleadores extranjeros.

La iniciativa surge a partir de experiencias reales documentadas en sectores como comercio, importadoras, tiendas de tecnología, restaurantes y cadenas comerciales, donde personas trabajadoras laboran sin contrato, sin afiliación al IMSS, con maltrato, discriminación y barreras de idioma que ponen en riesgo su seguridad y dignidad.

La "Ley Yuli" se ha dividido estratégicamente premisas específicas, entre las que destacan, la obligación de que toda comunicación laboral se realice en idioma español y la afiliación obligatoria al IMSS sea desde el primer día de trabajo, sin excepciones.

La promovente subrayó que esta iniciativa no está en contra de la inversión extranjera, sino a favor del cumplimiento de la ley mexicana, los derechos humanos, la seguridad laboral y la dignidad de las personas trabajadoras.

"En México nadie debería trabajar adivinando órdenes, sin Seguro Social o bajo discriminación. La dignidad laboral no es negociable", señaló Julieta Terán.

La iniciativa fue presentada ante las instancias correspondientes y busca el respaldo de diputados, colectivos, activistas, ciudadanía y medios de comunicación para visibilizar una problemática estructural que continúa normalizándose.

