Buscan reforzar derechos laborales ante patrones extranjeros
Documenta Julieta Terán que en el sector comercio y servicios como hay trabajadoras o trabajadores sin contrato
Julieta Terán presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa ciudadana conocida como "Ley Yuli", un conjunto de propuestas legislativas que buscan garantizar derechos laborales básicos frente a prácticas abusivas que afectan a personas trabajadoras en el estado, particularmente en centros de trabajo operados por empleadores extranjeros.
La iniciativa surge a partir de experiencias reales documentadas en sectores como comercio, importadoras, tiendas de tecnología, restaurantes y cadenas comerciales, donde personas trabajadoras laboran sin contrato, sin afiliación al IMSS, con maltrato, discriminación y barreras de idioma que ponen en riesgo su seguridad y dignidad.
La "Ley Yuli" se ha dividido estratégicamente premisas específicas, entre las que destacan, la obligación de que toda comunicación laboral se realice en idioma español y la afiliación obligatoria al IMSS sea desde el primer día de trabajo, sin excepciones.
La promovente subrayó que esta iniciativa no está en contra de la inversión extranjera, sino a favor del cumplimiento de la ley mexicana, los derechos humanos, la seguridad laboral y la dignidad de las personas trabajadoras.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"En México nadie debería trabajar adivinando órdenes, sin Seguro Social o bajo discriminación. La dignidad laboral no es negociable", señaló Julieta Terán.
La iniciativa fue presentada ante las instancias correspondientes y busca el respaldo de diputados, colectivos, activistas, ciudadanía y medios de comunicación para visibilizar una problemática estructural que continúa normalizándose.
no te pierdas estas noticias
Buscan reforzar derechos laborales ante patrones extranjeros
Redacción
Documenta Julieta Terán que en el sector comercio y servicios como hay trabajadoras o trabajadores sin contrato
Avalan mayoría de municipios "Ley gobernadora" y queda firme
Ana Paula Vázquez
El decreto que será promulgado reforma disposiciones de la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral
Fiscal electoral presenta formalmente su renuncia
Ana Paula Vázquez
González Macías dejará el cargo para incorporarse como magistrado del TFJA