Buscarán sancionar difusión de contenido sexual con IA en SLP

Diputadas del Grupo Parlamentario del PVEM en el Congreso de San Luis Potosí anunciaron que impulsarán una iniciativa para actualizar el Código Penal del Estado y sancionar la difusión ilícita de imágenes íntimas generadas con inteligencia artificial.

La propuesta será presentada en el marco de una conferencia magistral que impartirá la activista Olimpia Coral Melo el próximo 23 de marzo a las 11:00 horas en el Centro de las Artes, en el salón Las Musas.

La diputada Roxanna Hernández Ramírez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, explicó que la iniciativa busca ampliar el alcance de la llamada "Ley Olimpia" para castigar la manipulación y difusión de contenido sexual mediante herramientas de IA.

"Vamos a presentar la actualización de la Ley Olimpia para que se sancione la difusión ilícita de contenido sexual por medio de la inteligencia artificial hacia las mujeres", señaló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Conferencia de Olimpia Coral Melo sobre violencia digital

De acuerdo con la legisladora, la propuesta plantea penas de entre tres y seis años de prisión para quienes alteren o difundan imágenes íntimas utilizando tecnología de inteligencia artificial.

La conferencia de Olimpia Coral Melo abordará la evolución de la legislación que surgió tras su caso y las reformas que se han aprobado en el país para combatir la violencia digital contra mujeres y niñas.