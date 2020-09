Caída de ventas en negocios del ramo escolar llega hasta 90%: Nuestro Centro

La caída en las ventas de establecimientos dedicados al giro escolar como papelerías, zapaterías y venta de uniformes va de un 50 a un 90%, el presidente de la Asociación Nuestro Centro, Alberto Narváez Arochi, quien indicó que es debido a que, de momento, los estudiantes no utilizarán uniformes ni requerirán del mismo número útiles para sus clases presenciales.

No descartó que muchos de esos negocios puedan cerrar sus puertas, ya que la caída de la economía tiene una proyección de entre el 10 y 15 por ciento del Producto Interno Bruto.

Dijo que lo preocupante, es que el Gobierno Federal no cuenta con ningún programa para reactivar la economía "no existe un seguro de desempleo para los trabajadores que se quedaron sin empleo, no hay apoyo para los emprendedores, ni tampoco ayuda para la economía informal".

Cuestionó que los programas sociales sirven más como programas electoreros, ya que finalmente no sacan del aprieto "mil o mil 500 pesos al mes, no sacan a nadie de la pobreza".

Consideró que por eso el gobierno federal, debería de rescatar a los entes que generan valor, pues el dinero de esos programas sociales salen de los que generan esos empleos.

Narváez Arochi, consideró que para febrero o marzo del 2021, es cuando se verá la cara más oscura de la crisis económica que va dejando la pandemia de COVID-19.