Califica Octavio Pedroza de traidor a PRI por desistir en impugnación

El candidato de la coalición "Sí por San Luis" a la gubernatura del estado, Octavio Pedroza Gaitán, integrada por el PAN, PRI, PRD y Consciencia Popular, calificó como traición la postura del Revolucionario Institucional de desistir en la impugnación de la elección a la gubernatura del estado que Acción Nacional y el resto de partidos integrantes de la coalición mantienen ante las autoridades electorales por las diversas irregularidades durante la jornada electoral.

A través de un comunicado, Pedroza Gaitán haciendo referencia a la batalla histórica de las Termópilas, sostuvo que en este acontecimiento de la cultura griega se narra que el ejército persa solo pudo vencer a los espartanos gracias a la traición por parte de personajes griegos que se prestaron a favorecer al enemigo.

Añadió que lo mismo ha sucedido en el proceso electoral de San Luis Potosí, en donde de manera vergonzosa, no todos los actores estuvieron a la altura de las expectativas de los ciudadanos y recalcó que en la elección a gobernador "se violentaron los principios de legalidad, imparcialidad, equidad y certeza, por lo que los resultados dictados por la autoridad electoral no están apegados a derecho, ni a lo correcto, lo justo, lo moral y lo ético".

Finalmente, insistió en que no dejará su lucha legal ante las autoridades electorales, por lealtad a los miles de potosinos que le confiaron su voto a quienes no les va a fallar y mucho menos traicionar, por lo que se agotarán todos los recursos legales a su alcance "puesto que no hacerlo sería poner en duda nuestra integridad personal y como ciudadanos".