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Cambian nombre a centros comunitarios para alinearlos con la UNESCO

También avalan pensiones para trabajadores municipales

Por Redacción

Marzo 23, 2026 08:39 p.m.
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Cambian nombre a centros comunitarios para alinearlos con la UNESCO

El Cabildo de San Luis Potosí aprobó modificar la nomenclatura de los Centros de Desarrollo Comunitario y Vinculación, que ahora se denominarán Centros de Desarrollo y Aprendizaje, como parte de la estrategia para respaldar la designación de la ciudad dentro de la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO.

En sesión extraordinaria encabezada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, se avaló la propuesta presentada por comisiones de Gobernación, Derechos Humanos y Educación, con el argumento de fortalecer la política educativa a nivel municipal.

Durante la sesión, el edil señaló que estos espacios serán clave para impulsar el aprendizaje entre la población, en línea con el reconocimiento internacional.

El regidor Rubén Omar Lárraga Benavente destacó que la capital potosina forma parte de esta red global y planteó además declarar el 23 de marzo como el Día de los Centros de Desarrollo y Aprendizaje.

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En la misma sesión, el Cabildo aprobó por unanimidad diversos procedimientos de pensión para personal del Ayuntamiento, como parte de acuerdos en materia laboral.

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