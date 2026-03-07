Aprueba Cabildo apoyo a asociaciones civiles

CIUDAD VALLES.- Aprobó el Cabildo continuar ayudando a asociaciones de apoyo ciudadano y el síndico Víctor Manuel Palomares Tejeda sugirió que al menos cada seis meses rindieran informe sobre el uso del dinero que se les otorga.

Esta tarde, entre otros temas, el Cabildo casi completo (solamente faltó el morenista César Ramos) aprobó continuar con los apoyos mensuales a agrupaciones que a su vez ayudan a la sociedad civil como Sé mi guía, Hogar de Niños "María Teresa", Formación y Protección de la Mujer y el Menor, Centro Multidisciplinario Infantil Mozart, Somos Amigos de los Animales, Asilo de Ancianos San Martín de Porres, Cruz Roja Mexicana delegación Valles y Servicios Sociales de la Huasteca.

El síndico Palomares pidió la palabra sobre el tema y sugirió que estás organizaciones comparezcan al menos cada semestre para que rindan cuentas sobre el dinero público que se les provee. Los regidores aceptaron esa moción, aunque todavía no es oficial.

Extraoficialmente se supo que varias de las agrupaciones pidieron aumentar la aportación mensual para este año fiscal.

